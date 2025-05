Mercato Milan Trevisani non ha dubbi | Reijnders? L’ultimo che venderei mentre su quel giocatore…

Riccardo Trevisani si mostra sicuro sul mercato del Milan, dichiarando che Reijnders è l'ultimo giocatore che venderebbe, evidenziando l'importanza strategica dell'attuale rosa. Le sue parole, pronunciate durante Pressing, offrono uno sguardo approfondito sulle imminenti novità che potrebbero modificare il futuro dei rossoneri. Scopri di più sulle opinioni di Trevisani e sulle prossime mosse del mercato milanista.

Mercato Milan, Trevisani sicuro: «Reijnders? L'ultimo che venderei, mentre su quel giocatore.». Le dichiarazioni del giornalista Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione sul fronte del calciomercato, con importanti cambiamenti in vista. Durante la trasmissione Pressing, Riccardo Trevisani ha sottolineato con decisione che la cessione di Reijnders sarebbe un errore grave, evidenziando .

