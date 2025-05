Mercato Lazio l’esterno verso l’addio ai biancocelesti? Una squadra di Serie A ha mostrato interesse | tutti i dettagli

L'esterno danese della Lazio potrebbe essere vicino all'addio, con un club di Serie A pronto a manifestare il proprio interesse. Dopo una stagione deludente che ha visto i biancocelesti mancare le qualificazioni europee, potrebbero sorgere insoddisfazioni tra i giocatori chiave. Scopriamo tutti i dettagli sulla possibile partenza di questo talento dal mercato laziale.

Mercato Lazio, l’esterno danese saluta i biancocelesti? Un club di Serie A ha mostrato interesse: i dettagli sul club Dopo una stagione senza qualificazione alle coppe europee, è naturale che alcuni giocatori della Lazio siano insoddisfatti, specialmente chi ha avuto un ruolo di primo piano, come Gustav Isaksen. Secondo quanto riportato da TMW, il Bologna . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Lazio, l’esterno verso l’addio ai biancocelesti? Una squadra di Serie A ha mostrato interesse: tutti i dettagli

