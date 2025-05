Mercato Juventus l’obiettivo ha scelto l’Inter | affare fatto per il trasferimento in nerazzurro! Tutte le cifre e i dettagli

Nel mondo del calciomercato, l'Inter si assicura un nuovo talento: Luis Henrique, esterno brasiliano, ha scelto i nerazzurri. Secondo le ultime conferme di Fabrizio Romano, l'affare è ufficiale e si attendono ulteriori dettagli sulle cifre e le modalità del trasferimento. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti su questa operazione che segna un passo importante per entrambe le squadre.

Mercato Juventus, ha scelto l’Inter: affare fatto! Le cifre e tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Come confermato nelle ultime ore da Fabrizio Romano su X, è tutto fatto per il trasferimento di Luis Henrique all’Inter. Accordo raggiunto per l’arrivo dell’esterno brasiliano in nerazzurro dal Marsiglia di De Zerbi. I presidenti Marotta e Longoria hanno concluso oggi l’accordo per 25 milioni di euro complessivi, in attesa di definire le condizioni di pagamento. Il calciatore, seguito anche dal mercato Juventus, firmerà un contratto di 5 anni e sarà a disposizione di Inzaghi già per il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com