Mercato Juventus i bianconeri fanno sul serio per il bomber! Novità sul prezzo fissato per l’estate Le cifre

Il mercato della Juventus si anima con nuove strategie: oltre a Victor Osimhen, i bianconeri puntano decisi su Viktor Gyökeres, talentuoso attaccante svedese dello Sporting. Scopriamo insieme le ultime novità sulle cifre e le manovre della dirigenza per assicurarsi il bomber, che potrebbe rinforzare l'attacco nella prossima estate.

Mercato Juventus, novità sul prezzo per il bomber: non solo Osimhen in cima alla lista della dirigenza bianconera. Il mercato Juventus fa sul serio per Viktor Gyokeres, bomber svedese che nel corso di queste stagioni si è messo in mostra con la maglia dello Sporting segnando tantissimi gol. Sulle sue tracce c’è anche la Juve. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera sarebbe già andata oltre il semplice sondaggio. Il bomber ha una clausola da 100 milioni, ma per strapparlo ai portoghesi potrebbero bastarne circa 70. .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, i bianconeri fanno sul serio per il bomber! Novità sul prezzo fissato per l’estate. Le cifre

