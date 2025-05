Mercato Juve pochi dubbi in attacco | è testa a testa tra questi due profili uno di loro sarà il sostituto di Vlahovic!

Dopo la qualificazione alla Champions League, il mercato della Juventus si fa intenso, con l'attacco al centro dell'attenzione. La dirigenza è ora chiamata a scegliere il sostituto di Vlahovic, con due profili in lizza. Scopriamo quali sono le opzioni e quali sono le prospettive per la prossima stagione.

Mercato Juve, pochi dubbi in attacco dopo la qualificazione in Champions: testa a testa tra questi due profili, uno di loro sarà il sostituto di Vlahovic!. Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League il mercato Juve ora passa alla fase due: vuole regalarsi il prima possibile un nuovo attaccante di spessore con i soldi del pass per la competizione europea più chic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarà vero e proprio testa a testa tra due profili: da un lato c’è Osimhen del Napoli, dall’altro Gyokeres dello Sporting Lisbona. Uno dei due può prendere il posto di Vlahovic, che va in scadenza nel 2026 e verrà messo sul mercato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, pochi dubbi in attacco: è testa a testa tra questi due profili, uno di loro sarà il sostituto di Vlahovic!

