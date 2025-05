Mercato Inter il club prepara il budget estivo! Ecco tutti i nomi sulla lista

L'Inter si appresta a pianificare il budget estivo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro ha stanziato 60 milioni per il calciomercato, con una lista di nomi promettenti da valutare. Scopriamo insieme i potenziali acquisti che potrebbero arricchire la rosa nerazzurra.

Mercato Inter, il club prepara il budget estivo! Ecco tutti i nomi sulla lista nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Inter avrebbe messo sul piatto 60 milioni per la prossima sessione. Ecco nel dettagli quali potrebbero essere i colpi in entrata e uscita: COLPI IN ATTACCO- « Non a caso, sarà probabilmente l’operazione più costosa di tutto il mercato: in prima fila c’è Zirkzee del Manchester United, ma attenzione pure ad Hojlund, altro attaccante in potenziale uscita dai Red Devils. Scontato o quasi che arrivi pure un quarto uomo (al posto di Taremi), per completare il reparto offensivo: un elemento di prospettiva, che al momento ha il profilo di Bonny del Parma... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il club prepara il budget estivo! Ecco tutti i nomi sulla lista

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nico Paz al Mondiale per Club ma non con l'Inter: Xabi Alonso lo rivuole al Real; Bologna Calcio: il futuro tra mercato e conferme, Italiano resta al timone; Pressing saudita per Simone Inzaghi: l’Inter prepara il ‘piano B’; Inzaghi tentato dall’Al-Hilal: l’Inter prepara il rinnovo per blindarlo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, ’60 mln di presupposti’ per convincere Inzaghi: ecco gli 8 nomi in lista per 3 colpi - 60 milioni di euro: è la cifra minima che in casa Inter hanno destinato al prossimo mercato! Ecco gli 8 nomi in lista per 3 colpi ... 🔗Lo riporta fcinter1908.it

L’Inter si inserisce: il Milan lo lascia, Marotta ci pensa - In attesa della finale di Champions, l’Inter prepara le prime mosse di mercato per l’estate: c'è un'occasione che riguarda un rossonero. Mancano pochi giorni all’appuntamento più importante della stag ... 🔗Da msn.com

Inter: il nuovo mercato per conquistare tutto - L'Inter prepara il rinnovamento dell’attacco per la stagione 2025-26. Oltre a Luis Henrique per il Mondiale per Club. Con la stagione agli sgoccioli, l’Inter si trova a dover gestire una doppia urgenz ... 🔗Come scrive msn.com

RIVOLUZIONE JUVE, il MILAN pensa a THIAGO MOTTA, l'INTER prepara la FINALE e il MERCATO!