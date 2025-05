Mercato Inter il Bologna prepara l’assalto a Pio Esposito? Occhio al possibile doppio colpo dai nerazzurri!

Il Bologna è pronto a muoversi sul mercato per cercare di ingaggiare Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter. Con i rossoblù che pianificano un possibile doppio colpo, le voci riguardanti l'interesse per il talento classe 2005 si intensificano. Scopriamo la strategia dei felsinei e le prospettive di questa potenziale trattativa.

Mercato Inter, il Bologna prepara l’assalto a Pio Esposito? Occhio al possibile doppio colpo dai nerazzurri! La strategia dei rossoblù. Continuano a suonare le sirene del mercato Inter riguardanti le squadre interessate a Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005, in forza allo Spezia col quale si sta giocando le finali playoff per la promozione dalla Serie B alla Serie A, ha diversi estimatori in Italia. Alcuni club lo vorrebbero in prestito, altri a titolo definitivo. L’ultima parola spetterà comunque ai nerazzurri, che valutano la possibilità di poterlo portare con loro al Mondiale per Club negli USA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, il Bologna prepara l’assalto a Pio Esposito? Occhio al possibile doppio colpo dai nerazzurri!

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Bologna Calcio: il futuro tra mercato e conferme, Italiano resta al timone; Italiano, prove di rinnovo: il Bologna prepara l'adeguamento, oggi l'incontro decisivo; Un addio e una conferma all’Inter: “Inzaghi determinante” | VIDEO CM.IT; Inter, non solo Luis Henrique: offerta in arrivo per Jackson Tchatchoua del Verona | Calciomercato. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Bologna blinda Vincenzo Italiano: accordo di massima sul rinnovo fino al 2027 - Il tecnico dunque sembra pronto a sposare di nuovo il rossoblù. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la fumata bianca sarebbe arrivata in mattinata al termine del terzo vertice nel giro di ... 🔗Scrive msn.com

Bologna Calcio: il futuro tra mercato e conferme, Italiano resta al timone - Il Bologna si prepara al mercato estivo: Lucumì e Ndoye nel mirino dei top club, ma Italiano resta saldo in panchina. 🔗Come scrive msn.com

Fabbian, attesa per la decisione dell’Inter. “Il Bologna non può opporsi anche se…” - Fabbian ha chiuso la sua seconda stagione al Bologna con 4 gol in 41 partite. L'Inter può esercitare la recompra per 12 mln ... 🔗Lo riporta fcinter1908.it

Zielinski (da giocatore dell'inter) quasi si dispera per il gol mancato da Ngonge all'ultimo minuto