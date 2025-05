Mercato Inter dalla Spagna lanciano l’allarme | Griezmann via dall’Atletico Madrid? Il primo nome nella lista per sostituirlo è quello di Lautaro!

Il mercato dell'Inter è in fermento dopo l'allerta lanciata dalla Spagna riguardo al possibile addio di Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid. In questo scenario, Lautaro Martinez emerge come il nome principale per sostituirlo. Le speculazioni riguardanti il futuro del francese potrebbero avere ripercussioni significative sulle strategie di rafforzamento della squadra nerazzurra. Analizziamo le ultime notizie e le potenziali implicazioni per il club.

Mercato Inter, dalla Spagna lanciano l’allarme: Griezmann via dall’Atletico Madrid? Gli spagnoli pensano già a Lautaro!. Dalla Spagna arrivano delle notizie che rischiano di spiazzare il mercato Inter. Stando a quanto riferito da un giornalista de El chiringuito, il futuro di Antoine Griezmann all’ Atletico Madrid sarebbe in dubbio. Qualora l’attaccante francese dovesse dire addio, il primo nome nella lista dei desideri dei Colchoneros e di Simeone è quello di Lautaro Martinez! MERCATO INTER – « Bene, ho un nome. Un nome che è sul tavolo, nelle stanze dell’ufficio di un club molto importante. Si tratta di un’operazione legata, condizionata, alla possibile partenza di un giocatore fondamentale... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, dalla Spagna lanciano l’allarme: Griezmann via dall’Atletico Madrid? Il primo nome nella lista per sostituirlo è quello di Lautaro!

