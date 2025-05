Mercato del lavoro abruzzese | le principali sfide dalla difficoltà nel reperire esperti di Ia al benessere mentale

Il mercato del lavoro abruzzese si trova ad affrontare diverse sfide nel 2023, dalle difficoltà nel reperire esperti di intelligenza artificiale al crescente bisogno di attenzione al benessere mentale dei lavoratori. Secondo Hays Italia, questi fattori evidenziano un significativo divario di competenze e richiedono strategie innovative per attrarre e mantenere talenti in un contesto economico in continua evoluzione.

Sono tante e diverse le nuove sfide che dovrà affrontare quest’anno il mercato del lavoro abruzzese. Lo determina Hays Italia, società di recruiting, che evidenzia alcuni aspetti importanti. Difficoltà nel reperire “veri” esperti di intelligenza artificiale, skill gap sempre più marcato dovuto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Mercato del lavoro abruzzese: le principali sfide, dalla difficoltà nel reperire esperti di Ia al benessere mentale

Progetto Caritas-Acli: affrontare fragilità mercato lavoro e costruire percorsi di speranza - Il progetto Caritas-Acli nasce per affrontare le fragilità del mercato del lavoro, creando opportunità e percorsi di speranza per chi è più vulnerabile. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allarme personale nei Comuni abruzzesi, persi il 28,3% dei dipendenti in tredici anni; Stati Uniti, principale mercato per l'export abruzzese; Rapporto Istat 2025: Abruzzo stabile, ma ai margini. Demografia, lavoro e povertà frenano la ripresa; Lavoro: all’esame della Commissione regionale le nuove linee guida dei tirocini in Abruzzo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Facilitazione digitale: Abruzzo Progetti, al lavoro per futuro - "Dopo la conclusione del viaggio nei territori abruzzesi, che ci ha permesso di ascoltare, formare e sostenere migliaia di cittadini, abbiamo toccato con mano che il successo del progetto sta nella ca ... 🔗Segnala msn.com

Il mercato del lavoro. Donne, giovani e stranieri trascinano la ripresa - Nel 2024 la disoccupazione in Brianza è scesa ai minimi storici: 3,4% . Addio alle fabbrichette: l’industria perde 7.500 addetti a vantaggio del terziario. 🔗msn.com scrive

Ci sono sempre meno giovani nel mercato del lavoro - AGI - Si tratta di uno dei "paradossi" del nostro mercato ... nel mercato del lavoro è in costante diminuzione, un trend che, comunque, sta interessando la gran parte dei principali paesi del ... 🔗Riporta msn.com