Mercato Centrale Torino presenta la nuova area bimbi e un' offerta dedicata con una speciale festa per tutta la famiglia

Mercato Centrale Torino celebra la fine dell'anno scolastico con una festa dedicata alle famiglie, in occasione dell'inaugurazione della sua nuova area bimbi. L'evento offrirà un'opportunità unica per scoprire un'efficace proposta gastronomica a misura di bambino, rendendo questa giornata indimenticabile per grandi e piccini. Unisciti a noi per un'esperienza gratuita ricca di divertimento e delizie!

Sarà una grande festa dedicata alle famiglie, in occasione della fine dell'anno scolastico, quella organizzata da Mercato Centrale Torino per presentare l'apertura della sua prima area bimbi e la speciale offerta di menu dedicati ai più piccoli. La grande festa La festa, gratuita e a... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Mercato Centrale Torino presenta la nuova area bimbi e un'offerta dedicata con una speciale festa per tutta la famiglia

