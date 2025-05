Mercati tra crisi e proposte Un incontro domani sera

Domani sera, alle 21:30, si terrà un incontro pubblico nella sala consiliare del palazzo comunale di Santa Maria a Monte. L'evento, organizzato da Azione e altre forze politiche, sarà dedicato alla rinascita dei mercati locali di Santa Maria a Monte e Montecalvoli, oltre alla discussione sulla proposta di istituire un nuovo mercato settimanale a Ponticelli. Partecipa per contribuire a un futuro migliore per la comunità!

SANTA MARIA A MONTE Idee per il rilancio dei mercati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli e la proposta di un nuovo mercato settimanale a Ponticelli. Sono questi i temi dell’incontro pubblico organizzato per domani, giovedì, alle 21,30, nella sala consiliare del palazzo comunale, da Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica. "L’invito è rivolto alla cittadinanza, agli operatori commerciali sia dei negozi che ambulanti, alle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e all’assessore alle attività produttive Roberto Michi – scrive Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica – I mercati di Santa Maria a Monte e Montecalvoli sono ormai ai minimi termini, occorre una nuova proposta di attrazione commerciale... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercati tra crisi e proposte. Un incontro domani sera

