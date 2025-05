Mensa biologica il Comune di Latina vince il bando e le famiglie risparmiano

Il Comune di Latina si aggiudica il bando per il finanziamento della mensa scolastica biologica per il 2022/23, grazie al supporto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Questo riconoscimento rappresenta un'opportunità importante per le famiglie, che beneficeranno di un significativo risparmio. Scopriamo di più sui dettagli e i vantaggi di questa iniziativa.

Il Comune di Latina è tra i vincitori del bando per il finanziamento della mensa scolastica biologica per l'anno scolastico 202223. Il riconoscimento è stato assegnato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La buona notizia per gli utenti è che il contributo...

