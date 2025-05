Meno portate a tavola A Bergamo trionfano delivery e pasti mini

A Bergamo, il panorama della ristorazione sta cambiando radicalmente. Secondo una recente ricerca di Confcommercio, il numero delle portate a tavola si sta riducendo, a favore di opzioni di delivery e pasti mini. I clienti, sempre più attenti a sostenibilità e tipicità , stanno ridefinendo le loro preferenze alimentari, evidenziando un trend che segna il futuro del settore gastronomico.

Una nuova ricerca di Confcommercio svela il nuovo volto della ristorazione: clienti più attenti, delivery in crescita e attenzione a sostenibilità e tipicità ... 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Meno portate a tavola. A Bergamo trionfano delivery e pasti “mini”

Ne parlano su altre fonti

Portate a tavola: qual è la sequenza corretta per non sbagliare? - Conosci l'esatto ordine delle portate a tavola? Soprattutto quando il pranzo ... la vista anche l'appetito che inizia a venire meno. Per quanto riguarda i secondi, il principio è lo stesso ... 🔗Secondo alfemminile.com

Giorgia Meloni: Video simbolico di protesta a Bergamo contro le assurde disposizioni del governo