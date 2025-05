Meloni scossa alla Ue | Elimini gli auto-dazi E rilancia il nucleare | Puntare sui mini reattori

Nel suo intervento, Meloni scuote l'Europa, invitando a rimuovere gli autodazi che ostacolano lo sviluppo economico e a rilanciare il nucleare attraverso l'adozione di mini reattori. Sottolinea come l'Unione non abbia sempre supportato l'Italia, esortando una rinnovata collaborazione per affrontare le sfide energetiche e ambientali.

Striglia l'Europa che «non sempre è stata dalla nostra parte». La invita a «rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni» e a trattare con...

