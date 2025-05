Meloni riceve Macron martedì a Roma l' incontro dopo le tensioni sui Volenterosi | sul tavolo temi europei e internazionali

Martedì 3 giugno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron. Questo incontro, che segue recenti tensioni sui “volenterosi”, avrà come focus temi europei e internazionali significativi. Fonti ufficiali anticipano che la discussione sarà cruciale per chiarire le posizioni dei due leader e rafforzare i legami tra Italia e Francia.

Lo riferiscono fonti. © Ilmessaggero.it

