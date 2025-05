Meloni riceve Macron il 3 giugno a Roma

Il 3 giugno, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accoglierà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. Le fonti di Palazzo Chigi rivelano che il colloquio verterà sui principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale, segnando un'importante tappa nelle relazioni tra Italia e Francia.

19.59 Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio, Meloni, riceverà a Roma il presidente francese, Macron, per un incontro di lavoro. E' quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Al centro del colloquio "i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale". Nello stesso giorno la premier riceverà anche il primo ministro slovacco, Fico. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meloni-Merz: niente truppe a Kiev. Stoccata della premier a Macron; La difficile tela di Meloni sui colloqui in Vaticano. La Russia: nessun invito; Meloni riceve Macron martedì a Roma; Meloni vede Merz: 'Smentito il disinteresse tedesco'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Meloni riceve Macron il 3 giugno a Roma: al centro i dossier europei e internazionali - L'appuntamento è per martedì prossimo. L’agenda prevede un confronto sui temi strategici della cooperazione bilaterale ... 🔗Scrive huffingtonpost.it

Meloni riceve Macron martedì a Roma: incontro su temi europei e internazionali - Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Roma il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Lo riferiscono ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Meloni riceve Macron martedì a Roma - Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Roma il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi ... 🔗Lo riporta ansa.it