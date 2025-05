Meloni riceve Macron a Roma | vertice il 3 giugno

Il 3 giugno, Roma ospiterà un importante vertice bilaterale tra Italia e Francia, con la premier Giorgia Meloni che accoglierà il presidente Emmanuel Macron. L’incontro, previsto per martedì prossimo, si preannuncia cruciale per discutere questioni di rilevanza strategica per entrambi i paesi, secondo fonti di Palazzo Chigi.

Roma, 28 maggio 2025 – Bilaterale Italia-Francia martedì prossimo a Roma. Il 3 giugno, infatti, la premier Giorgia Meloni riceverà il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, al centro del colloquio i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale. L’incontro sembra muoversi verso la riduzione di ricucire lo strappo tra Roma e Parigi, soprattutto dopo il vertice dei volenterosi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Tirana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni riceve Macron a Roma: vertice il 3 giugno

Ue, verso incontro Meloni-Merz sabato a Roma - Sabato pomeriggio, a Roma, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi. 🔗continua a leggere

