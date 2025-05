Meloni riceve il 3 giugno Macron a Roma

Il 3 giugno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni accoglierà a Roma il presidente francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. L'incontro, secondo fonti di Palazzo Chigi, si concentrerà su questioni fondamentali relative all'agenda bilaterale, europea e interna, segnando un’importante opportunità per rafforzare i legami tra Italia e Francia.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà martedì 3 giugno a Roma il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Al centro del colloquio i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale.

