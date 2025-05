Meloni placa Confindustria e attacca la Ue In serata la festa a Colle Oppio per Arianna

Meloni, in un incontro con Confindustria, manifesta il suo disappunto verso l'Unione Europea, criticando le politiche autodaziste e ribadendo l'impegno del governo a sostenere l'industria. Mentre si prepara per la festa a Colle Oppio in onore di Arianna, promette di affrontare, dopo due anni e mezzo a Palazzo Chigi, la questione delle bollette e di promuovere piani strategici per il settore.

Di lotta contro l’Europa matrigna degli autodazi e di governo quando promette piani per l’industria e dice di risolvere, dopo due anni e mezzo a Palazzo Chigi, la questione delle bollette,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni placa Confindustria e attacca la Ue. In serata la festa a Colle Oppio per Arianna

Cosa riportano altre fonti

Summit Confindustria, Orsini: “Rischiamo la deindustrializzazione”. Meloni: “Pensate in grande”; Meloni e Metsola a Bologna: visita al Tecnopolo e al supercomputer Leonardo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Confindustria, Conte fulmina Giorgia Meloni: perché la chiama “regina delle televendite” - Confindustria, Giorgia Meloni lancia un appello: ma Conte replica con un post sui social e la etichetta come "regina delle televendite". 🔗Riporta msn.com

Meloni a Confindustria: l'Europa e i dazi al centro dello scontro - Bologna – Se c’è un tema che, più di altri, ha dominato il discorso di Giorgia Meloni all’assemblea di Confindustria , è quello dei dazi interni europei, definiti dalla premier un ostacolo alla compet ... 🔗Lo riporta informazione.it

“Il nulla di Meloni sulla politica economica. Dica qualcosa, anche di destra”. Intervista a Calenda - Il leader di Azione attacca il governo dall'Assemblea di Confindustria: "Mi sono rotto i coglioni, a Palazzo Chigi ignorano le nostre proposte. Urso? Una disgrazia pegiore dei dazi". Ma sul campo lar ... 🔗Come scrive ilfoglio.it

Totoministri, Caro Energia, PNRR, Congresso PD