Meloni | Per salvare l’Ue togliere i dazi interni del Green Deal

In un momento cruciale per l'industria italiana ed europea, Giorgia Meloni ha ascoltato le proposte di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, riguardo la rimozione dei dazi interni del Green Deal. Questa mossa si pone come obiettivo di stimolare la crescita economica e salvaguardare il settore, rendendo urgente l'accelerazione dei processi decisionali a livello europeo.

Giorgia Meloni ha accolto i suggerimenti e gli appelli giunti da Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che oggi ha ribadito la necessità di cogliere l'attimo e velocizzare i processi decisionali al fine di salvare il settore industriale ed economico italiano ed europeo. Il presidente di Confindustria, poco prima dell'intervento del premier, ha esortato l'esecutivo italiano.

