Meloni | Non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta

Il Governo, focalizzando le risorse sulle priorità e sul lavoro, ha mostrato risultati record in termini di occupazione. Meloni sottolinea che, sebbene i progressi siano evidenti, è fondamentale stabilizzare questo trend e proseguire negli sforzi, senza considerare concluso il lavoro. La determinazione nel perseguire obiettivi ambiziosi resta al centro dell'agenda politica.

BOLOGNA – La scelta del governo è stata quella di “concentrare le risorse sulle priorità, mettere al centro il lavoro e penso che i risultati record sull’occupazione dimostrano che si trattava della scelta giusta. Ora va stabilizzato il trend, non abbiamo terminato il nostro lavoro ma siamo sulla strada giusta”. E’ quanto ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento all’Assemblea di Confindustria a Bologna. L'articolo Meloni: “Non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta” L'Opinionista... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Meloni: “Non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta”

Ne parlano su altre fonti

Meloni: non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta; Intervento del Presidente Meloni all'Assemblea di Confindustria; Meloni a Confindustria: no approccio ideologico alla transizione ambientale; Assemblea Confindustria, Orsini al governo: situazione insostenibile, subito un piano per l’industria o le imprese scappano e non garantiamo l’occupazione. Ma Meloni: bisogna ‘’pensare in grande, io lo farò’’. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni: non abbiamo terminato il lavoro ma siamo sulla strada giusta - Bologna, 27 mag. (askanews) - La scelta del governo è stata quella di "concentrare le risorse sulle priorità, mettere al centro il lavoro e penso che i risultati record sull'occupazione dimostrano che ... 🔗Come scrive quotidiano.net

Meloni agli industriali: "Governo c'è e non indietreggia, si vince e si perde tutti insieme" - Video - L'esecutivo, spiega poi, sta ''lavorando a un'analisi del funzionamento del mercato italiano per comprendere se eventuali anomalie nella formazione del prezzo unico nazionale possano essere la causa ... 🔗Scrive msn.com

Meloni all'Assemblea di Confindustria: "Abbiamo restituito centralità al nostro Paese" - 'L'Italia si presenta credibile di fronte a un quadro economico-finanziario di straordinaria complessità. Abbiamo restituito centralità al nostro paese. Lo testimonia il livello dello spread, la Borsa ... 🔗informazione.it scrive

Il Governo Meloni è pronto per le sfide che attendono l'Italia. Al lavoro coesi e determinati.