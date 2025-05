Meloni-Macron vertice sull’Ucraina | Roma e Parigi cercano una linea comune tra Europa e Stati Uniti

Il 3 giugno, Roma ospiterà un incontro cruciale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Al centro del vertice ci sarà la questione ucraina e la ricerca di una linea comune tra Europa e Stati Uniti, in un contesto internazionale sempre più complesso e in evoluzione. Le due leadership approfondiranno argomenti centrali per la sicurezza e la stabilità globale.

Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a Roma il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron per un incontro di lavoro. Al centro del colloquio, secondo fonti di Palazzo Chigi, ci saranno i principali temi dell'agenda internazionale, con un'attenzione crescente alla guerra in Ucraina e ai delicati equilibri nei rapporti transatlantici. Divergenze strategiche, urgenza di convergenza. L'incontro arriva in un momento di profonda incertezza sul futuro della guerra e del sostegno occidentale a Kiev. La Francia ha adottato una linea sempre più assertiva, con Macron che non ha escluso l'ipotesi di invio di truppe europee sul terreno "se necessario".

Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

