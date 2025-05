Meloni in missione in Asia centrale | accordi strategici e nuove rotte per il Made in Italy Prima tappa a Samarcanda

Inizia oggi la missione di Giorgia Meloni in Asia Centrale, con la prima tappa a Samarcanda, un luogo impregnato di storia e cultura. L’obiettivo principale del viaggio è potenziare la presenza italiana nella regione attraverso accordi strategici e nuove rotte commerciali, per valorizzare il Made in Italy e consolidare relazioni con un’area in crescita. Il primo incontro è fissato per domani mattina.

Sulle pietre levigate di Samarcanda, in Uzbekistan, dove le madrase raccontano storie di imperi e carovane, prende il via la missione di Giorgia Meloni. Un viaggio carico con una visione ben chiara: rafforzare la presenza italiana in Asia Centrale. Il primo faccia a faccia è previsto domani mattina, quando il presidente del Consiglio incontrerĂ il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. Poi si proseguirĂ ad Astana per il vertice multilaterale con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, sul tema "Connecting Minds, Shaping the Future". Il summit si articolerĂ lungo tre direttrici principali: politica estera e sicurezza internazionale, transizione energetica e cambiamento climatico, economia e finanza.

