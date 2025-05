Meloni contro il Consiglio d’Europa | Vergognose le accuse di razzismo alle nostre Forze dell’Ordine

Nel dibattito acceso tra il governo italiano e il Consiglio d'Europa, il presidente Giorgia Meloni respinge con fermezza le accuse di razzismo rivolte alle forze dell'ordine italiane. In risposta a un documento critico della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, Meloni denuncia le affermazioni come "vergognose", difendendo l'operato della Polizia e sottolineando l'importanza della loro professionalità e integrità.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attacca duramente la Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa dopo la pubblicazione di un documento in cui si accusa la Polizia italiana di comportamenti discriminatori e razzisti. “Le parole pronunciate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa, che accusano le Forze di Polizia italiane di razzismo, sono semplicemente vergognose”, ha dichiarato la premier in una nota diffusa sui social. Meloni ha difeso con forza l’operato delle Forze dell’Ordine italiane, sottolineando come gli agenti “svolgano il proprio dovere con coraggio, dedizione e rispetto della legge”, spesso trovandosi a fronteggiare situazioni ad alto rischio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it