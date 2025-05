meloni cita draghi agli industriali ma difende orbán in europa

Nel suo intervento agli industriali di Confindustria, Giorgia Meloni richiama le parole di Mario Draghi, proponendo la rimozione dei dazi interni nell'Unione Europea. Tuttavia, la Premier non manca di difendere Viktor Orbán, creando un contrasto tra le sue posizioni nazionali e quelle europee. Questa dinamica mette in luce le complessità delle politiche economiche e le relazioni tra i vari Stati membri.

Parlando alla platea di Confindustria Giorgia Meloni cita Mario Draghi, esortando l'Unione europea a «rimuovere i dazi interni che si è autoimposta in questi anni», che è un modo furbissimo di schivare, e al tempo stesso rovesciare contro l'Europa, il problema rappresentato dai dazi imposti dal suo amico e modello Donald Trump, coprendosi dietro la figura dell'ex presidente della Bce ed evitando così di passare per populista e antieuropeista. Del resto, sono due anni che ci cascano tutti, qualcuno l'ha persino definita «draghiana», perché dovrebbe smettere proprio adesso? Nel frattempo, come segnala sul Foglio David Carretta, l'Italia non firma il documento, sottoscritto da venti paesi dell'Unione europea, che denuncia la legge con cui Viktor Orbán ha vietato il Pride in Ungheria...