Meloni al via la missione asiatica | oggi l’arrivo in Uzbekistan

La premier Meloni inizia oggi la sua missione asiatica con un arrivo in Uzbekistan, dove sono previsti due incontri cruciali per rinnovare e consolidare gli accordi di cooperazione con l'Uzbekistan e altre nazioni dell'Asia centrale. Domani, un incontro bilaterale con il presidente uzbeko segnerà un passo importante nel rafforzamento del partenariato strategico con Tashkent.

Previsti due incontri fondamentali per rinnovare e consolidare gli accordi di cooperazione dell'Italia con l'Uzbekistan e altri Paesi dell'Asia centrale. Domani l'incontro bilaterale con il presidente uzbeko per il rafforzamento del partenariato strategico con Tashkent

