Meloni a Samarcanda visita storica di piazza Registan

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente visitato Samarcanda, ammirando l'incanto di piazza Registan illuminata dai giochi di luce al tramonto. Questo storico luogo, circondato da tre antiche madrasse, rappresenta un richiamo alla splendida ereditĂ culturale della cittĂ .

Samarcanda, 28 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivata a Samarcanda, ha assistito ai giochi di luce che ogni sera al tramonto illuminano piazza Registan. Sulla piazza si affacciano tre antiche madrasse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni a Samarcanda, visita storica di piazza Registan

Cosa riportano altre fonti

Dall’America's Cup all’Uzbekistan, gli impegni di Giorgia Meloni; Meloni e la missione asiatica, oggi l'arrivo in Uzbekistan: cosa c'è sul tavolo; Italia-Uzbekistan Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore; Italia - Uzbekistan, Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Italia-Uzbekistan, Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore - (Adnkronos) - Al via oggi, giovedì 28 maggio, la missione asiatica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa in serata nella storica città uzbeka di Samarcanda. Un tempo fulcro di un vast ... 🔗Segnala msn.com

Giorgia meloni a Samarcanda per rafforzare i legami diplomatici tra Italia e Uzbekistan - La visita di Giorgia Meloni a Samarcanda rafforza la cooperazione tra Italia e Uzbekistan, con accordi su economia, cultura e innovazione, preludio al vertice multilaterale in Asia centrale ad Astana. 🔗gaeta.it scrive

Meloni in Uzbekistan e Kazakistan: la premier cerca accordi su economia e difesa in Asia Centrale - La premier è in visita dal 28 al 30 maggio a Samarcanda, in Uzbekistan, e ad Astana, in Kazakistan. L'Italia così come l'Ue vede nella regione un potenziale di energia e logistica, ma con la prospetti ... 🔗Riporta msn.com

Samarcanda 1989: Achille Occhetto (PCI) sulla Perestrojka