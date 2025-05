Meloni a Samarcanda in Uzbekistan accolta da balli tradizionali

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a Samarcanda, Uzbekistan, ricevendo un'accoglienza calorosa da parte delle autorità locali, tra cui il Primo Ministro Abdulla Aripov. L'incontro ha previsto balli tradizionali, sottolineando l'importanza dei legami culturali tra Italia e Uzbekistan. Questo viaggio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Uzbekistan, 28 maggio 2025 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' giunta in Uzbekistan, atterrando all'aeroporto internazionale di Samarcanda, dove e' stata accolta dal Primo Ministro uzbeko, Abdulla Aripov, dal Vice Ministro degli Affari Esteri, Muffazar Madrahimov, dal Governatore della Regione di Samarcanda, Adiz Baboyev, e dall'Ambasciatore d'Italia a Tashkent, Gabriele Papadia de Bottini. La tappa a Samarcanda e' la prima della missione che vede impegnata la premier tra oggi e venerdì 30 maggio in Asia Centrale. Dopo l'Uzbekistan Meloni sarà da domani sera in Kazakhstan.

Italia-Uzbekistan, Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore - Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, è attesa oggi a Samarcanda per inaugurare una missione asiatica.

