Meloni a Samarcanda | firma di accordi con Mirziyoyev e vertice ad Astana

La premier Giorgia Meloni ha avviato la sua missione asiatica a Samarcanda, un luogo simbolico della Via della Seta, dove ha firmato importanti accordi con il presidente Mirziyoyev. L'incontro segna un passo significativo nelle relazioni tra Italia e Uzbekistan e culminerà in un vertice ad Astana, testimonianza dell'interesse crescente per il potenziale economico della regione.

La missione asiatica della premier Giorgia Meloni ha preso il via oggi, giovedì 28 maggio, con la sua arrivo nella storica città di Samarcanda. Questa antica cittadina, che un tempo fu nodo fondamentale lungo la celebre Via della Seta e cuore di un grande impero, oggi rappresenta uno dei più prestigiosi siti UNESCO, titolo ottenuto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meloni a Samarcanda: firma di accordi con Mirziyoyev e vertice ad Astana

Meloni a Samarcanda e Astana per sviluppare rapporto Asia centrale - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha intrapreso una missione nei centri strategici di Samarcanda e Astana, focalizzandosi su energia, minerali rari e opportunità di investimento.

Italia-Uzbekistan Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore; Italia-Uzbekistan, Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore.

Meloni in Uzbekistan e Kazakistan: la premier cerca accordi su economia e difesa in Asia Centrale - La premier è in visita dal 28 al 30 maggio a Samarcanda, in Uzbekistan, e ad Astana, in Kazakistan. L'Italia così come l'Ue vede nella regione un potenziale di energia e logistica, ma con la prospetti ...

Italia-Uzbekistan, Meloni oggi a Samarcanda. Gli obiettivi della sua prima missione in Asia Centrale - Il 29 bilaterale con presidente uzbeko Mirziyoyev, poi vertice Asia Centrale-Italia in Kazakistan. Saranno siglati diversi accordi di cooperazione, con particolare attenzione a settori chiave come inf ...

Italia-Uzbekistan, Meloni attesa oggi a Samarcanda e nelle vie spunta il tricolore - (Adnkronos) - Al via oggi, giovedì 28 maggio, la missione asiatica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa in serata nella storica città uzbeka di Samarcanda. Un tempo fulcro di un vast ...

