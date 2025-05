Meloni a Confindustria | Pensare in grande in un vicolo cieco

Durante l'assemblea annuale di Confindustria, Giorgia Meloni ha esortato a "pensare in grande", ma la sua dichiarazione è stata messa in discussione dalle critiche espresse dal presidente Emanuele Orsini. L'articolo esplora il contrasto tra le aspirazioni della Premier e le realtà del panorama industriale italiano, evidenziando le sfide che il governo deve affrontare per realizzare una visione di sviluppo sostenibile e innovativo.

All’assemblea annuale di Confindustria ieri Giorgia Meloni ha detto di «pensare in grande». Ma, ascoltando la relazione del presidente degli industriali Emanuele Orsini, avrà pensato che grandi sono le critiche . Meloni a Confindustria: «Pensare in grande», in un vicolo cieco il manifesto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meloni a Confindustria: «Pensare in grande», in un vicolo cieco

