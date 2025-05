Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida! a Ponte l’ultima rappresentazione

Sabato 31 maggio, la Filodrammatica di San Bernardino di Bettola presenta l'ultima commedia del fondatore Massimo Calamari, "Mei una caseina dua as rida, che un castell dua as crida!". L'evento, che segna un importante traguardo per il gruppo, si svolgerà presso il palco allestito da Avis. Non perdere questa occasione per vivere un momento di teatro e comunità.

Sarà sabato sera 31 maggio l’ultima rappresentazione per la Filodrammatica di San Bernardino di Bettola, che con l’ultima commedia scritta e diretta dal fondatore del gruppo Massimo Calamari, titolata "Mei una caseina dua as rida, che un castell dua as crida!", salirà sul palco allestito da Avis. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Mei una caseina dua as rida, che un castell dua as crida!", a Ponte l’ultima rappresentazione

Cosa riportano altre fonti

Commedia dialettale - Mei una caseina dua as rida che un castell dua as crida!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mei una caseina dua as rida...che un castell dua as crida!