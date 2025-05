Medio Oriente la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza le ultime notizie | DIRETTA

In questo articolo, offriamo aggiornamenti in tempo reale sulla situazione critica in Medio Oriente, con particolare attenzione al conflitto tra Israele e Hamas a Gaza. Le recenti escalation hanno portato a oltre 54.000 vittime dal 7 ottobre 2023, mentre l'esercito israeliano intensifica le operazioni nella Striscia, imponendo restrizioni e ordini di evacuazione. Seguici per le ultime notizie e sviluppi.

Le vittime registrate nella Striscia di Gaza hanno ormai superato i 54mila morti dal 7 ottobre 2023. Malgrado questo però continua la nuova offensiva lanciata da Israele nel territorio costiero palestinese, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte della Striscia. Ancora in stallo, invece, i colloqui per arrivare a una tregua con Hamas. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. Seguici anche su Instagram . DIRETTA In aggiornamento... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie | DIRETTA

