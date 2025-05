Medicina esami del semestre aperto | tre prove da 31 domande in 45 minuti

L'introduzione della riforma dell'accesso a Medicina segna un cambiamento significativo nel processo di selezione degli studenti. Sostituendo i tradizionali test d'ingresso con un semestre aperto, gli aspiranti medici dovranno affrontare tre esami, ciascuno composto da 31 domande da completare in 45 minuti. Tale nuova modalità , con date unificate a livello nazionale, determinerà una graduatoria unica fondamentale per l’ammissione al secondo anno di Medicina.

La riforma dell'accesso a Medicina sostituisce i vecchi test d'ingresso con il semestre aperto. Gli studenti dovranno affrontare tre esami da 31 domande in 45 minuti ciascuno, in date unificate a livello nazionale. I risultati formeranno una graduatoria unica, determinante per l'ammissione al secondo semestre Medicina: struttura del semestre aperto e delle prove Il nuovo .

Test di Medicina, come sarà : «Tre esami scritti da 45 minuti dopo due mesi di corsi» - A dicembre, circa 60.000 aspiranti medici affronteranno il nuovo test di ammissione alla facoltà di Medicina, composto da tre esami scritti di 45 minuti.

