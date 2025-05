Medicina ecco come funzioneranno gli esami del semestre aperto | tre prove da 31 domande in 45 minuti

L'accesso alla facoltà di Medicina sta cambiando: con l'abolizione dei tradizionali test d'ingresso, gli aspiranti medici dovranno affrontare tre prove durante il semestre aperto. Ogni esame, composto da 31 domande da completare in 45 minuti, riguarderà Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Scopriamo insieme i dettagli di questa innovativa riforma.

La riforma dell'accesso a Medicina prende forma con dettagli sempre più precisi. Dopo l'abolizione dei test d'ingresso tradizionali, gli aspiranti medici dovranno affrontare tre esami durante il semestre aperto: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. L'articolo Medicina, ecco come funzioneranno gli esami del semestre aperto: tre prove da 31 domande in 45 minuti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

