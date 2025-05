Medicina 2025 come sarà il test di accesso | tre esami in contemporanea e 31 domande in 45 minuti

Nel 2025, il test di accesso alla facoltà di Medicina potrebbe subire significative modifiche. Gli aspiranti medici dovranno affrontare tre esami in contemporanea, con un totale di 31 domande da completare in soli 45 minuti. Sebbene non vi sia ancora conferma ufficiale, il 'semestre-filtro' rappresenterà una nuova sfida per gli studenti, suddividendo le prove in base agli insegnamenti dei primi sei mesi.

Non è ancora arrivata l'ufficialità ma secondo quanto emerge, gli studenti che si iscriveranno alla facoltà di Medicina dovranno sostenere al termine del 'semestre-filtro', tre prove scritte per ognuno degli insegnamenti impartiti nei primi sei mesi. Gli esami consisteranno in 31 domande a materia, della durata di 45 minuti ciascuno. Per farli ci saranno solo due appelli quindi le prove saranno in contemporanea.

Test ammissione Medicina e Veterinaria in inglese 2025: date e calendario delle selezioni - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rivelato il calendario ufficiale per i test di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Veterinaria per l'anno accademico 2025-2026. 🔗continua a leggere

