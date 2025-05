Medici di base a Bergamo al bando per assegnare 427 posti | si presentano solo in 20

Il comune di Bergamo ha recentemente indetto un bando per l'assegnazione di 427 posti da medico di base, ma solo 20 professionisti si sono presentati. I nuovi ambulatori dovranno essere operativi entro 90 giorni, alimentando le preoccupazioni di Marinoni che denuncia la mancanza di incentivi per rendere la professione più attraente. Un quadro che mette in luce le sfide del settore sanitario locale.

I DATI. Entro 90 giorni dovranno aprire i nuovi ambulatori. Marinoni: «Non si sta facendo nulla per rendere appetibile la professione»... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Medici di base a Bergamo, al bando per assegnare 427 posti: si presentano solo in 20

