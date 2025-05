Mediceo Live Festival 2025 | un’estate di musica e meraviglia

Scopri il Mediceo Live Festival 2025, un evento imperdibile che anima il Palazzo Mediceo di Seravezza, in Toscana, dal 3 luglio al 16 agosto. Questa estate, il festival promette un'esperienza unica di musica e cultura, tra storia e bellezza, con serate caratterizzate da performance indimenticabili e un'atmosfera magica. Unisciti a noi per celebrare l'estate con suoni e meraviglie!

SERAVEZZA – C’è un angolo della Toscana dove la musica incontra la storia, e le sere d’estate si riempiono di luci, voci e applausi: parliamo del Mediceo Live Festival, che anche nel 2025 torna ad animare il magnifico Palazzo Mediceo di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 3 luglio al 16 agosto, le mura rinascimentali di questo gioiello UNESCO faranno da cornice a una rassegna che ogni anno unisce artisti di primo piano, giovani promesse e un pubblico curioso. Lontano dal caos dei grandi eventi, il Mediceo Live si distingue per l’atmosfera raccolta e intima, un’occasione per vivere la musica in uno dei luoghi più affascinanti della regione Gli appuntamenti da non perdere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

