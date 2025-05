Mediaset ristruttura 2 giugno | pausa Uomini e Donne e Tradimento Beautiful

Il 2 giugno, Mediaset introduce una nuova programmazione estiva, ristrutturando il palinsesto pomeridiano per adattarsi alle pause stagionali di alcuni dei suoi grandi appuntamenti. Tra le novità , pause nelle soap iconiche come Uomini e Donne e Beautiful, con cambiamenti che promettono di sorprendere e coinvolgere il pubblico durante l’estate.

L'estate si avvicina e con essa Mediaset ristruttura il pomeriggio del 2 giugno, puntando su una programmazione rivisitata per accomodare le pause stagionali di alcuni appuntamenti storici. L'attenzione si concentra su importanti cambiamenti che interesseranno sia i grandi appuntamenti che le soap, abituate da sempre a tenere alta l'attenzione degli spettatori. Innovazioni nelle trasmissioni La .

