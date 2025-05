McTominay a Napoli è McFratm mania! De Laurentiis registra il marchio | sarà il nuovo leader degli azzurri

Scott McTominay, nuovo protagonista del Napoli, ha conquistato il cuore dei tifosi con il suo soprannome "McFratm", ora registrato dal club. Dal suo arrivo dal Manchester United, il centrocampista scozzese ha dimostrato di essere un leader carismatico, contribuendo in modo significativo al quarto scudetto della squadra. Scopriamo come McTominay è diventato l'eroe inatteso del Napoli campione d’Italia.

Scott McTominay è stato il leader del Napoli campione d’Italia: il club registra il marchio “McFratm”, soprannome dello scozzese Scott McTominay è diventato in pochi mesi l’eroe inatteso del quarto scudetto del Napoli. Arrivato dal Manchester United, il centrocampista scozzese ha messo a segno 12 gol decisivi e si è guadagnato il titolo di MVP . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - McTominay, a Napoli è McFratm mania! De Laurentiis registra il marchio: sarà il nuovo leader degli azzurri

Su questo argomento da altre fonti

McTominay è l'idolo dei tifosi partenopei: arriva il brand dedicato; McTominay mania, ‘McFratm’ diventa un brand: il Napoli deposita il marchio all’Ufficio…; McTominay-mania, l'indiscrezione: Il Napoli ha depositato la richiesta di registrazione del marchio McFratm; McTominay - mania, l'indiscrezione: 'Il Napoli ha depositato la richiesta di registrazione del marchio McFratm'. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

McTominay mania, ‘McFratm’ diventa un brand: il Napoli deposita il marchio all’Ufficio Brevetti - Sul quarto Scudetto del Napoli non c’è solo il marchio di Antonio Conte, ma anche quello di Scott McTominay. No, non si tratta di una metafora. Come scoperto dall’ Adnkronos consultando il database de ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

McTominay mania, il Napoli registra marchio ‘McFratm’ - L'AdKronos ha svelato che lo scorso 16 maggio il club di De Laurentiis ha presentato la domanda di registrazione del marchio ... 🔗Segnala ilnapolista.it

Napoli, è McTominay mania: il club ha presentato la domanda di registrazione del marchio 'McFratm' - Ha conquistato un'intera città con i suoi gol pesantissimi - ben 12, un bottino notevole per un centrocampista - grazie alla sua ... 🔗Lo riporta msn.com

McFratm mania, a #napoli impazza il soprannome di #mctominay