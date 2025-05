McFratm centrocampista scozzese con 12 gol MVP e marchio ufficiale nel quarto scudetto del Napoli

Nel 2025, il centrocampista scozzese McFratm è diventato un'icona del Napoli, contribuendo in modo decisivo al quarto scudetto della squadra. Con 12 gol e prestazioni da MVP, ha incantato una città intera, dimostrando il suo valore non solo in campo, ma anche come simbolo di un'epoca calcistica straordinaria. Il suo marchio ufficiale rappresenta un legame profondo con i tifosi e la storia del club.

Nel cuore del 2025, il centrocampista scozzese si è trasformato in una vera e propria icona per una città intera, e non sorprende considerando i suoi gol serviti con grande incisività: ben 12 reti hanno impreziosito la stagione, un risultato straordinario per chi occupa il centrocampo. Grazie alla sua presenza fisica in campo e alla

