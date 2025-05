Mazzo di Valtellina | limitazioni al traffico lungo la salita del Mortirolo

Oggi la salita del Mortirolo, nota per le sue pendenze impegnative, sarà protagonista della tappa del Giro d'Italia che terminerà a Bormio. Tuttavia, nelle ultime settimane ha suscitato preoccupazioni per la sicurezza, con richieste di interventi fondamentali; senza questi, si è ipotizzato di limitare il traffico lungo la strada, accendendo dibattiti e polemiche tra gli appassionati e le autorità locali.

