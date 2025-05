Mazzarri | PSG-Inter sarà una finale equilibrata sul futuro di Inzaghi ho questa sensazione

Walter Mazzarri esprime il suo punto di vista sulla finale di Champions League che vedrà contrapporsi l'Inter e il PSG. Con solo tre giorni all'evento, l'ex allenatore nerazzurro analizza l'equilibrio della sfida e le implicazioni per il futuro di Simone Inzaghi. Scopriamo le sue previsioni e il clima che si respira a ridosso di un incontro tanto atteso.

L'ex allenatore dell'Inter, Walter Mazzarri, ha voluto dire la sua in vista della finale di Champions League tra i nerazzurri e il PSG. Tre giorni alla finale di Champions League che vedrà Inter e PSG sfidarsi a Monaco di Baviera. Come di consueto, sono tante le dichiarazioni che si inseguono nella settimana di una partita così importante, sia da una parte che dall'altra. In particolare, l'ultimo in ordine di tempo a parlare della finalissima della massima competizione europea è stato Walter Mazzarri. Nerazzurro dall'estate 2013 fino al novembre 2014, l' ex allenatore del Napoli ha commentato la stagione dell'Inter di Simone Inzaghi ai microfoni di Marca, noto quotidiano spagnolo.