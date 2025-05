Mazda adotta strategie multi-soluzione per mobilità sostenibile e neutralità 2050

Mazda sta abbracciando un approccio multisoluzione per promuovere la mobilità sostenibile e raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Durante il Young Innovators Business Forum, Erika Giandomenico ha evidenziato l'importanza di diversificare le tecnologie per una transizione efficace verso un futuro a basse emissioni di CO2, sottolineando che non esiste una soluzione unica per affrontare questa sfida.

In un periodo di grandi cambiamenti, l'evoluzione verso una mobilità a zero emissioni di CO2 non può fondarsi su una singola soluzione tecnologica. Erika Giandomenico, Used Car & Fleet Account Manager di Mazda Italia, ha affermato con convinzione durante il Young Innovators Business Forum, un incontro di spicco realizzato da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori).

