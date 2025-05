La serie originale Paramount+ "Mayor of Kingstown" torna con la sua attesa quarta stagione, promettendo nuovi sviluppi avvincenti. Creata da Taylor Sheridan, il dramma con protagonista Jeremy Renner ha catturato l'attenzione del pubblico per tre stagioni. In questo articolo, esploreremo il cast, la trama e tutte le novità su ciò che ci attende nella prossima stagione.

Mayor Of Kingstown – Stagione 4: cast, trama e tutto quello che sappiamo La serie originale Paramount+ Mayor of Kingstown ha entusiasmato il pubblico per tre stagioni e il programma con Jeremy Renner tornerà per la quarta stagione. Creata per il piccolo schermo dal maestro di Yellowstone Taylor Sheridan e Hugh Dillon, Mayor of Kingstown è ambientata in una città immaginaria che esiste per sostenere la prigione vicina. Mike McLusky (Renner) ha il compito di mantenere la pace tra le varie fazioni della città, tra cui le gang e la polizia locale. Toccando temi scottanti come il razzismo e la corruzione, Mayor of Kingstown è uno sguardo senza esclusione di colpi sul complesso industriale carcerario degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it