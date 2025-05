Maycember perché a fine maggio le mamme sono più esauste che mai

Maggio, il mese che mette alla prova anche le mamme più forti! Con le scuole che si avviano alla chiusura e gli impegni che si accumulano, Maycember diventa un vero e proprio dicembre senza luci. Le mamme, tra saggi e regali, si ritrovano in una maratona di attività senza fine. È tempo di riconoscere il loro impegno: chi ha detto che solo a Natale si fa festa? Scopri come affrontare questo periodo con creatività!

Maycember: il dicembre senza luci che vivono solo le mamme. Se dicembre è il mese della frenesia natalizia, maggio è il suo gemello oscuro, privo di luci e canti festivi ma carico di scadenze, feste scolastiche, recite, saggi, iscrizioni ai campi estivi, regali alle maestre e mille cose da ricordare. Negli Stati Uniti lo chiamano Maycember, e le madri che lo vivono ogni anno sanno perfettamente di cosa si tratta. Un neologismo virale nato per descrivere l’esaurimento silenzioso delle mamme in primavera, quando il calendario scolastico implode e la responsabilità organizzativa cade, ancora una volta, quasi interamente sulle loro spalle. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Maycember, perché a fine maggio le mamme sono più esauste che mai

Maycember, il mese che porta alle mamme uno stress tutto suo, è il periodo in cui tra scadenze, feste scolastiche e impegni quotidiani si accumula la fatica e l'esaurimento.

Maycember, il mese in cui le madri sono più stressate che mai. Tra carico mentale ed eventi scolastici maggio è un'emergenza invisibile.

