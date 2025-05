Maxi vs Mini | le gonne della estate 2025 sono agli opposti

Con l'estate 2025 alle porte, il panorama moda si tinge di contrasti. Le gonne, protagoniste indiscusse della stagione, si dividono tra maxi e mini, riflettendo tendenze opposte ma complementari. La primavera ha giĂ introdotto temi di potere e femminilitĂ , sottolineando come la moda possa non solo definire la nostra identitĂ , ma anche affascinare e conquistare. Scopriamo insieme quali saranno i trend piĂą in voga!

L'estate 2025 è ormai alle porte e sono diversi i trend che si sono già candidati come papabili protagonisti assoluti dei prossimi mesi. La primavera ci ha parlato di potere e femminilità, di come la moda possa affermare la nostra identità ma anche influenzare, ammaliare e conquistare. Questa tendenza edificante non ci abbandona per la seconda metà del 2025 ma trova nelle familiari, ma in costante evoluzione, gonne maxi e mini, un rinnovato canale di espressione. La minigonna: un'icona senza tempo. Che si tratti di gonne a pieghe o micro skirt, pochi indumenti hanno avuto, nel corso dei decenni, l'impatto culturale che sul mondo della moda e sulla società hanno avuto le minigonne...

