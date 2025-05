Maxi sequestro di cocaina Stoccati in casa 126 chili da vendere per 14 milioni

Un maxi sequestro di 126 chili di cocaina, pronto per essere venduto a 14 milioni di euro, riporta la Franciacorta, precisamente Cellatica, al centro del traffico internazionale di droga. In una zona caratterizzata da vigneti e villette, l'organizzazione criminale ha trovato un nascondiglio ideale per le proprie attivitĂ illecite, suscitando preoccupazione tra le forze dell'ordine e la comunitĂ locale.

CELLATICA (Brescia) La Franciacorta di nuovo al centro di traffici internazionali di droga. Questa volta a Cellatica, al confine tra il territorio vitivinicolo per eccellenza e la cittĂ : zona di vigneti, cascine e villette, dove passare inosservati è facile. E dove un’organizzazione criminale stoccava 126 chili di cocaina per oltre 10 milioni. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia con il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e con il Gruppo di Investigazione sulla CriminalitĂ . Da tempo nel mirino delle Fiamme Gialle c’era una abitazione nel cuore della Franciacorta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi sequestro di cocaina. Stoccati in casa 126 chili da vendere per 14 milioni

