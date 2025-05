Maxi operazione antidroga con elicotteri e cani | quindici arresti decine di perquisizioni

Una vasta operazione antidroga ha visto coinvolti oltre cento carabinieri e l'uso di elicotteri e cani addestrati per smantellare un gruppo criminale attivo nel traffico di stupefacenti. Coordinata dalla Procura di Macerata, l'operazione, svoltasi il 28 maggio 2025, ha portato a quindici arresti e numerose perquisizioni in diverse città, coinvolgendo anche forze dell'ordine da Roma, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo.

Macerata, 28 maggio 2025 ‚ÄstOltre cento carabinieri in campo per sgominare un gruppo criminale specializzato nello spaccio di droga. La maxi operazione √® iniziata all‚Äôalba ed √® coordinata dalla¬†Procura¬†di Macerata. Nel giro di vite sono impegnati anche militari¬†di Roma, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, oltre che dai nuclei cinofili di Pesaro e Roma e dal nucleo elicotteri ¬†di Pescara: perquisizioni e arresti vengono portate a termine¬†nelle provincie di Macerata, Ancona e Roma. Tredici persone sono state portate in carcere in custodia cautelare, due agli arresti domiciliari, per tre persone √® scattato l'obbligo di dimora, nei confronti di un'altra persona, infine, √® stato emesso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Maxi operazione antidroga con elicotteri e cani: quindici arresti, decine di perquisizioni

