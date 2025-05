Maxi operazione antidroga a Macerata 19 misure cautelari

Una maxi operazione antidroga ha avuto luogo a Macerata, con l’esecuzione di 19 misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica. Oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale, supportati da diverse forze dell’ordine e Nuclei Cinofili, hanno dato il via all'operazione sin dalle prime ore del mattino, segnando un'importante svolta nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

MACERATA (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei Comandi Provinciali di Roma, Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, dai Nuclei Cinofili di Pesaro e Roma e dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara – stanno operando nelle provincie di Macerata, Ancona e Roma, per l’esecuzione di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Macerata, nei confronti di un gruppo criminale dedito allo spaccio di stupefacenti. Eseguite 19 misure cautelari, con 13 persone in carcere, due ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Maxi operazione antidroga a Macerata, 19 misure cautelari

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi operazione antidroga tra Macerata, Ancona e Roma; Maxi blitz antidroga all’alba, 100 carabinieri in azione: arresti tra Macerata, Ancona e Roma; Maxi operazione antidroga con 100 carabinieri in azione nelle Marche: in carcere tredici persone; Maxi operazione antidroga tra Marche e Lazio, 13 arresti in carcere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maxi operazione antidroga tra Macerata, Ancona e Roma - AGI - Dalle prime luci dell'alba, su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, 100 carabinieri del comando provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei comandi provinciali di Roma, ... 🔗Secondo msn.com

Maxi operazione antidroga tra Macerata, Ancona e Roma, 19 misure cautelari - MACERATA (ITALPRESS) – Dalle prime luci dell’alba, su richiesta della Procura della Repubblica di Macerata, 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata, coadiuvati da personale dei Comandi Pro ... 🔗Lo riporta italpress.com

Maxi operazione antidroga con elicotteri e cani: quindici arresti, decine di perquisizioni - Tredici persone sono state portate in carcere in custodia cautelare, due agli arresti domiciliari, per tre persone è scattato l'obbligo di dimora, nei confronti di un'altra persona, infine, è stato ... 🔗Secondo msn.com

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri di Macerata, 24 le misure cautelari