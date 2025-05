Maxi incendio in zona interporto | nube di fumo nero visibile da chilometri di distanza - VIDEO

Un violento incendio è scoppiato nell'area dell'Interporto di Nola, interessando un'azienda di import-export. La densa nube di fumo nero generata dalle fiamme è visibile da lontano, rendendo l'aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per domare le fiamme e contenere l'emergenza. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.

Un grosso incendio si è sviluppato in zona InterportoCis di Nola. La nube di fumo sprigionata dalle fiamme è visibile da chilometri di distanza e ha reso l'aria irrespirabile. Ad andare a fuoco sarebbe un'azienda di import-export. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno.

